Последствия атаки беспилотника на Шатурскую ГРЭС устранены

Котельная в Шатуре Московской области снова подает тепло в дома — успешно ликвидированы последствия атаки украинских беспилотников на местной тепловой электростанции. Об этом рассказал в понедельник, 24 ноября, глава региона Андрей Воробьев.

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на Шатурской ГРЭС завершаются.

Продолжается переподключение многоквартирных домов и социальных объектов на постоянную схему теплоснабжения. В ближайшее время восстановится и горячее водоснабжение, но передвижные котельные пока останутся на месте на случай необходимости.

Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль утверждал, что удары вглубь России станут главным аргументом киевского режима на пути к прекращению конфликта. По словам политика, это будет фактор принуждения Москвы к мирным переговорам.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.