Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Financial Times, комментируя сообщения о вероятной поездке Зеленского в США, предводитель киевского режима рискует испортить ход переговоров по предложенному американской стороной мирному плану.

До сих пор нет ясности относительно того, желает ли Вашингтон получить под мирным планом с украинской стороны подпись именно Зеленского, учитывая утрату легитимности в качестве президента Украины и отсутствие симпатий со стороны президента США.

Американский лидер Дональд Трамп не скрывает своего пренебрежительного отношения к Зеленскому и открыто обвиняет главу киевского режима в глупости и неблагодарности, не стесняясь в выражениях. Февральская поездка Зеленского в Вашингтоне привела к такому обострению, что украинскому гостю пришлось досрочно покинуть Белый дом, без запланированного обеда.

При этом эксперты предупреждали, что благосклонность Вашингтона главарю киевского режима удастся вернуть лишь в том случае, если он пойдет на серьезные уступки по мирному договору.