Сергей Лавров раскрыл тайну, которую Алла Пугачева годами скрывала даже от самых близких

20 лет назад развелись Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Артисты прожили в браке 10 лет. Поговаривали, что союз разрушил Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов).

В недавнем интервью Примадонна объявила, что никогда не испытывала чувств к Киркорову, мол, это вообще был пиар-проект в поддержку начинающего артиста. Якобы на авантюру Алла Борисовна согласилась лишь ради матери Филиппа.

Эти слова задели Киркорова, всегда называвшего Примадонну женщиной всей своей жизни и ни разу не позволившего себе ни единого грубого слова в ее адрес. Но, как отмечают музыкальные деятели, работавшие с Пугачевой, Примадонна сказала правду, вот только проект ей был нужен не меньше, чем Филиппу.

Более того, был у артистки секретный план, чтобы о ее отношениях с Киркоровым заговорили еще громче. Тайну, в которую Примадонна не решалась посвятить даже самых близких, раскрыл продюсер Сергей Лавров. По его словам, ради того, чтобы о ней писали все газеты, Пугачева намеревалась завести детей с Киркоровым. Но в то время Алла Борисовна уже не могла родить сама, а медицина с использованием суррогатного материнства была не на столь продвинутом уровне.

"Пугачева делала все, чтобы о ней говорили, для того чтобы удержаться на пьедестале. Это ей принадлежит фраза: „Пусть пишут что угодно, лишь бы не некролог“. Это она пела „Вчера опять на первой полосе газеты обо мне писали все“", — отметил Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru.