Мощные взрывы этой ночью прогремели в тыловых районах Украины. Нанесён массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам неонацистов. Серия детонаций - в Киеве и пригородах. Уничтожена теплоэлектроцентраль, которая обеспечивала работу предприятий вражеского ВПК. Яркое зарево от пожаров - в Одессе. Там так же ликвидирована ТЭЦ. Кроме того, взрывы гремели в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. И во вторник из Киева пришли сообщения о повторных детонациях. В небе - огромные столбы дыма. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам, подчёркивают в Минобороны. И сегодня ведомство опубликовало кадры освобождения нескольких сёл в Днепропетровской области.

Это кадры освобождения населенных пунктов Тихое и Отрадное, которое сегодня опубликовало Минобороны. Штурмовики группировки войск "Восток" стремительным броском прорвали оборону противника. Преодолев лесополосы и минные поля, наши бойцы закрепились на позициях.

С высоты птичьего полета хорошо видна извилистая дорога, ее уже прозвали "дорогой смерти" ВСУ. К северу от Красноармейска нацисты безуспешно пытаются деблокировать свои войска, которые оказались зажаты в котле. На видео десятки единиц сожженной техники в том числе и натовского образца.

В Волчанске на звуки дрона из полуразрушенного здания, хоть и с опаской, выходят мирные жители. Прочитав доставленную на порог записку, не могут сдержать радости. Спустя время в буквальном смысле прилетает провиант, лекарства и даже конфеты. Эта семья с ребёнком больше года выживала под артобстрелами ВСУ, пока их не обнаружили наши военнослужащие, которые и разработали план эвакуации.

А вот ещё одни уникальные кадры из Запорожской области. Во время ротации наши штурмовики обнаружили вражеский дрон. Молниеносная реакция бойцов и точность выстрелов нарушила планы противника.