Политолог Блохин: Украина и ЕС будут пытаться направить Трампа по тропинке Байдена

Что удалось выторговать украинцам у представителей ЕС на переговорах в Женеве? Совпадают ли пункты плана Трампа по мирному урегулированию конфликта с тезисами европейцев? И что будет с замороженными российскими активами?

На эти и другие вопросы ответил гость программы "События. 25-й час" - лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин.

"Я думаю, что Украина вместе с Европой будут пытаться передисциплинировать Трампа. Будут пытаться его направить по тропинке Байдена. Для того, чтобы решить украинский конфликт в пользу Украины. Но, понятно, что тогда это нерешаемый вопрос. И здесь без каких-либо компромиссов невозможно", - отметил он.

