Путин и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна его родным и близким.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, подчеркивается, что Никита Павлович был ярким человеком, безгранично преданным избранному им делу. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по "Спартаку" и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков.

Дань памяти отдала и Международная федерация футбола (ФИФА), приспустив флаг России в Доме футбола в швейцарском Цюрихе в память о Никите Симоняне.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, отметив его выдающиеся заслуги, сообщает ТАСС.

За месяц до этого матч Россия — Боливия посвятили 99-летию Никиты Симоняна. В честь легенды советского футбола на стадионе показали лазерное шоу с его портретом и автографом. Певец Лев Лещенко, давний друг Никиты Павловича, исполнил песню "Я люблю тебя, жизнь", которая ассоциируется с периодом становления советского футбола.

Никита Симонян был не только олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР, но также четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака". Спортсмен был удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, почетного звания "Заслуженный работник физической культуры России". До последних лет жизни он оставался в футболе, занимая должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).