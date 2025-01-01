Зона полярных сияний образовалась на широте Москвы

Зона полярных сияний, доходящая до широты Москвы, сформировалась в восточном полушарии. Об этом рассказали в понедельник, 24 ноября, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые фиксируют быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях Земли, но магнитных бурь пока нет — они, как правило, развиваются с запаздыванием в несколько часов.

При этом в восточном полушарии Земли наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород). Поскольку в центральные европейские части страны центр интенсивности аврорального овала придет лишь спустя три-четыре часа, нет никаких гарантий, что к этому времени сохранится яркость сияний.

Тем не менее, у жителей и гостей Москвы имеются шансы наблюдать северное сияние, отмечает лаборатория в своем Telegram-канале.

Ранее в небе над столичным регионом можно было наблюдать редкие облака Asperitas. Ведущий научный сотрудник и заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина объяснила появление таких облаков, в обиходе называемых "дьявольскими", атмосферной нестабильностью.

Уникальное явление можно было наблюдать над столичным регионом в конце октября. Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко рассказала, что речь идет про комету C/2025 A6 (Lemmon), которая в последний раз пролетала мимо Земли в 670-х годах.