ПВО сбила 249 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 25 ноября

Силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила 249 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи - с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября – дежурные средства ПВО уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря. Над территорией Краснодарского края сбито 76 дронов ВСУ.

Над Республикой Крым ликвидировано 23 беспилотника, 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью. Семь дронов сбито над Брянской областью, по четыре беспилотника – над территорией Курской области и акваторией Азовского моря. Два БПЛА уничтожено над Белгородской и один – над Липецкой областями.