Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии рядовой Альберт Шамсутдинов, доставив продовольствие и боеприпасы на передовую, начал эвакуировать пострадавших товарищей, и прикрыл их собой, когда началась атака вражеских FPV-дронов. Уничтожив два беспилотника, Альберт сам был ранен, но довел военнослужащих до пункта сбора, сохранив им жизни.

Гвардии старший сержант Алексей Погорецкий, командуя расчетом самоходной артиллерийской установки, обнаружил приближающийся вражеский ударный FPV-дрон и метким огнём из штатного оружия уничтожил его. Благодаря грамотным действиям Алексея наши военные без потерь ликвидировали миномет и штурмовую группу противника, выполнив поставленную задачу.