Использование активов России для восстановления Украины убрали из мирного плана Трампа

Пункт об использовании российских замороженных активов в процессе восстановления Украины был исключен из плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на переговорах в Женеве. Об этом рассказали информированные источники в понедельник, 24 ноября.

Как сообщает Bloomberg, в последней версии американского проекта "больше не упоминается план направить около 100 миллиардов евро замороженных российских активов на усилия США по восстановлению" Украины.

По мнению собеседников агентства, это может косвенно свидетельствовать о начале взаимодействия между администрацией президента США и Европы "после того, как изначальный план застал союзников Киева врасплох".

Эта публикация последовала за заявлением главы Евросовета Антониу Кошты о том, что напрямую касающиеся Евросоюза вопросы, в том числе судьба замороженных российских активов, требуют участия Европы в принятии решений. В то же время встречу представителей Украины, США и Европы в Женеве, состоявшуюся 23 ноября, Кошта назвал вполне позитивной.

Еще до этого сообщалось, что Европа до сих пор не согласовала конфискацию замороженных российских активов для передачи Украине, потому что некоторые европейские лидеры сомневаются в реальности победы киевского режима. Такой скептицизм привел к смене подхода европейцев в оказании поддержки Украине.