Роспотребнадзор отреагировал на первую смерть человека от птичьего гриппа H5N1

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг информации о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался.

Как рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 ноября, первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом гриппа. Указанный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1 – к кладе 2.3.4.4b.

Российские специалисты подготовлены к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5. Диагностические тест-системы, которые применяют в нашей стране, имеют высокую чувствительность и специфичность, подчеркивается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что после пандемии коронавирусной инфекции мир успокоился, однако напрасно: есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. В числе самых больших опасностей эксперт назвал грипп.

Специалисты предупреждают, что пик заболеваемости гриппом в нынешнем эпидемиологическом сезоне наступит после длинных новогодних каникул. При этом заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко рассказала, что "мы склонны считать, что эпидемия, которая придет на территорию России, ожидается умеренной интенсивности".