В США констатировали серьезный отрыв России в космической гонке

Россия решила кардинально изменить свою стратегию освоения космоса, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров в этой области. На это указывают западные средства массовой информации.

Как отметил старший редактор по национальной безопасности издания National Interest Брэндон Вайхерт, что планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой орбитальной станции в ближайшие годы символизируют начало нового этапа космической гонки.

Намерение России воплотить столь масштабный проект в сжатые сроки должно стать серьезным предупреждением для американской стороны, которая даже не осознает масштабов начавшегося соперничества, но уже отстает в нем, подчеркнул эксперт.

Также Вайхерт заявил, что при успешной реализации этого проекта Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, избежав необходимости полагаться на устаревающую Международную космическую станцию (МКС), которую делит с Соединенными Штатами.

Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заверили, что у России и США останется много направлений сотрудничества в освоении космоса даже после того, как будет выведена из эксплуатации Международная космическая станция. Страны намереваются "продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства".

При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за предстоящее десятилетие. Согласно этим амбициозным планам, наше государство намеревается запускать 20-30 ракет ежегодно.