Трамп остановил прямое финансирование конфликта на Украине

США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При этом они продолжают продажу оружия НАТО в большом количестве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 25 ноября в интервью FOX News.

"Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Также по её словам, в Белом доме понимают, что мирный план по Украине должен быть согласован Россией.

За день до этого газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника написала, что Европа готовится к тому, что США перестанут финансировать Украину из-за разочарований.