Один человек погиб в результате воздушной атаки на Таганрог, сообщил глава города

Ночью на 25 ноября случилась массированная атака ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область.

На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены не меньше 20 домов. Всего из-за атак пострадали шесть человек, написал губернатор Вениамин Кондратьев в MAX. Он добавил, что угроза атаки продолжает действовать.

В Таганроге один человек погиб, еще трое пострадали в результате воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале. Также повреждены два многоквартирных дома, колледж, два промышленных предприятия и детский сад, добавила она.

Все оперативные службы находятся на месте происшествий и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки.