Сенаторы США призвали раскрыть обоснование операций Вашингтона в Карибском море

Американские сенаторы требуют предать огласке юридическое обоснование военных операций США в Карибском бассейне. Запрос уже направлен в Пентагон и генпрокурору.

Под предлогом борьбы с наркоторговлей к берегам Венесуэлы стянут американский флот. С начала осени атакованы уже два десятка катеров. По данным США, суда перевозили запрещенные вещества. Западные журналисты утверждают: Вашингтон дал разрешение и на удары вглубь латиноамериканской страны.

На подготовку военного плацдарма указывает и модернизация заброшенной базы "Рузвельт Роудс" в Пуэрто-Рико. Сам Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с Николасом Мадуро. Глава Белого дома считает - этого будет достаточно, чтобы законно избранный лидер Венесуэлы добровольно ушёл в отставку.