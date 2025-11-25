"Безработных россиян на Mercedes" заставят платить за ОМС

Официально безработные россияне, которые при этом получают приличный доход, должны сами оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается, зарабатывать "за счет других источников дохода" можно. Но государство должно бороться с гражданами, которые составляют теневой сектор экономики.

Матвиенко уточнила, что речь идет именно о тех, кто "ездит на Mercedes", имеют немалые скрытые доходы, и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС.

"Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС", - заявила она в интервью "Московскому комсомольцу".

В обществе должна быть справедливость. Не должны врачи, учителя, рабочие платить за молодых и здоровых, которые не несут никаких обязательств.