Москвичам пообещали небольшую оттепель и снег во вторник

В Москве во вторник, 25 ноября, ожидается слабая оттепель и температура до двух градусов тепла.

В первой половине дня осадков не будет, а вот к вечеру может пойти мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ожидается, что выпадет примерно 0,3 миллиметра осадков.

Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Со среды погода начнет портиться – выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На земле снова появится снежный покров высотой 1-2 сантиметра. Темература вохдуха составит 0-3 градуса.