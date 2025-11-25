Аллегрова без лишних слов уделала Пугачеву

Певица Ирина Аллегрова добилась продления исключительных прав на товарный знак с собственным именем. Решение позволит ей сохранять контроль над брендом еще на десять лет.

Вообще срок действия патента на "Ирину Аллегрову" истекал в марте 2026 года, однако "императрица" отечественной сцены не стала его дожидаться, подала в Роспатент заявление, чтобы продлить владение товарным знаком. Ведомство удовлетворило заявление известной артистки, передает РИА Новости.

В Сети судачат, что таким образом Ирина Аллегрова без лишних слов уделала Аллу Пугачеву. Дело в том, что несколько дней назад Примадонна утратила права на товарный знак "Рецитал", зарегистрированный в России. Это стало известно из электронной базы данных Роспатента.

Группа "Рецитал", с которой Примадонна выпустила альбом "Как тревожен этот путь", использовала данный товарный знак. Заявка на него была зарегистрирована в 2017 году. Однако в октябре 2025 года срок действия товарного знака подошел к концу.