Три человека погибли в результате атаки дронов на Ростовскую область

Жертвами ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область стали три человека. Еще 10 мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава региона в Telegram привел данные оперативных служб на 7 утра. По их информации, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение и несколько социальных объектов. Также повреждены четыре 4 многоквартирных и 12 частных жилых домов.

Ранее Слюсарь сообщал об одном погибшем во время атаки дронов ВСУ. Однако позже выяснилось, что врачам не удалось спасти еще двоих пострадавших. От тяжелых ранений они скончались в больнице.