Мамаева в ужасе от смертельно опасного диагноза Алдонина: вот что она сказала

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 45-летний футболист борется с онкологическим заболеванием. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике.

Не осталась в стороне и бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана. "Я была знакома с ним, когда была замужем за футболистом. Я слышала, что у него заболевание. Это ужасно, тем более что бывшая жена Евгения, певица Юлия Началова, умерла от тяжелой болезни. Я очень надеюсь, что Евгений Алдонин выздоровеет, что победит эту болезнь. Это страшная, конечно, новость. И дай Бог, чтобы все было хорошо", - высказалась Алана для Teleprogramma.org.

Интересно, что интернет-пользователи неоднозначно восприняли информацию, что футболист лечится за границей. Некоторые задались вопросом, почему спортсмен проходит лечение в Европе, а не в России.

Прокомментировал ситуацию онколог Евгений Черемушкин. По его словам, часто пациенты выбирают сами или опираются на советы знакомых. Разумеется, в России есть крупные центры. Но вопрос в том, что клиники специализируются на конкретных видах онкологии. И человек, понимая специфику своего заболевания, выбирает лучший для него вариант.