ВС России нанесли комбинированный удар по энергосистеме Украины

Взрывы гремят в Киеве и в Одессе. ВС России продолжает начавшийся еще минувшим вечером обстрел объектов критической инфраструктуры Украины.

О массированном комбинированном ударе российских войск сообщил в Telegram со ссылкой на наблюдателей координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Киеве ракеты Искандер-М, Кинжал и Калибр поразили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также гидроэлектростанцию в Вышгороде. Сообщается о прилетах в промзону Дарницкого района и по закрытым территориям "Никольской Борщаговки".

Наблюдатели отмечают, что основные удары наносятся не беспилотниками, а ракетами, которыми взламывают бункеры. Предполагают, что целями стали командные пункты, "места принятия решений" и производства с подземными цехами. О продолжающихся взрывах сообщают и из Одессы. Фиксируются прилеты на восточной и западной окраинах города. По предварительным данным, российские войска выносят не только энергосистему, удары наносятся по сохранившимся со времен СССР военным частям и комендатурам.