Актриса Юлия Такшина рассказала, что стала дистрофиком

Юлия Такшина считается одной из самых красивых российских актрис. Она прославилась после того, как снялась в многосерийном фильме "Не родись красивой". Там Юлия сверкнула не только актерскими навыками, но и яркой внешностью.

Однако было время, когда Такшина себе не нравилась. В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" популярная актриса вспомнила, как стала дистрофиком из-за слов старшего брата Владимира. По словам актрисы, он был для нее кумиром и предметом для подражания. Тот в свое время уехал из родного Белгорода в Москву, где стал профессиональным танцором.

Однажды Владимир вернулся домой и обратил внимание, что Юлия, которой на тот момент было 14 лет, поправилась. Он сказал ей об этом и почти сразу забыл. А вот сама Такшина всерьез восприняла эту информацию и решила худеть. Юлия просто перестала есть.

В результате чрезмерного похудения у нее начались психологические проблемы и серьезные сбои в организме. Такшина даже угодила в больницу, где врачи смогли объяснить ей опасность подобного образа жизни и необходимость возвращения к нормальному питанию.

Эти события стали важным уроком для Юлии Такшиной. "Меня переклинило, начала я с 56 килограммов и похудела до 39. Дистрофия второй степени у меня была. Я просто перестала есть", - рассказала популярная актриса.