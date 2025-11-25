Депутаты предложили ввести время на охлаждение для защиты от "бабушкиных схем"

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир.

Документ предполагает, что госрегистрация сделки будет проводиться через неделю после заключения договора купли-продажи. Это защитит покупателей от мошеннических схем, включая "бабушкину схему".

"За это время продавец оценит свои действия и, если он поймет, что находится под воздействием мошенников, он сможет отказаться от продажи жилья", - объяснил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Проект закона также предполагает полный отказ от наличных расчетов: все операция должны проводиться только в безналичной форме и исключительно после регистрации перехода права собственности.

При продаже единственного жилья нужно будет доказать, что у продавца останется место для проживания, передает РИА Новости.

При принятии закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что нотариус станет обязательным участником сделки с жильем, чтобы не попасться на мошенничество по "схеме Долиной".