США могут представить России финальный документ по Украине в Абу-Даби

Россия заинтересована достичь своих целей дипломатическими средствами. Москва остается открытой к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также отметил, что российская сторона ждет, когда Вашингтон поделится с ней своими планами по Украине. Ранее американские СМИ сообщили, что США могут представить России финальный документ по украинскому урегулированию уже сегодня в Абу-Даби.

Подробнее – в репортаже