США в ближайшие дни могут начать новый этап операции в Венесуэле

Считаные дни или даже часы остаются до начала ударов Вашингтона по Венесуэле, сообщили американские СМИ. Ранее Белый дом объявил один из картелей террористической организацией. Его главой прямо назван Николас Мадуро. Это развязывает Вашингтону руки и дает возможность вести масштабные боевые действия. Впрочем, эксперты считают, что истинные намерения США выходят далеко за рамки противодействия венесуэльскому президенту.

На бывшей военно-морской базе "Рузвельт-роудс" близ города Сейба в Пуэрто-Рико один за другим садятся и взлетают американские боевые самолеты. Источники сразу нескольких мировых агентств сообщили: Соединённые Штаты готовы начать новую фазу операции в Венесуэле по борьбе с наркотрафиком. И случиться это может уже в ближайшие дни. При этом выяснить ее точные сроки и масштаб пока не удалось. Как неизвестно и то, принял ли президент Трамп окончательное решение действовать.

Однако многое говорит о том, что обострение реально как никогда. В воскресенье американские подразделения на Пуэрто-Рико посетил председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн. А накануне Минфин Соединенных Штатов объявил венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией. Якобы именно эта организация является главным поставщиком наркотиков в США. Причем, курируется она правительством латиноамериканской страны и поддерживается венесуэльскими военными. В Каракасе такие заявления назвали смехотворными.

МИД Венесуэлы категорически отверг намерение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, подчеркнув, что этой структуры попросту не существует. А такой шаг со стороны США - лишь предлог для вторжения в страну, к чему Вашингтон неуклонно движется еще с сентября, когда начал нападения на венесуэльские суда в Карибском бассейне под видом борьбы с наркотрафиком. Погибли несколько десятков человек.

"Что бы они ни делали, им не победить Венесуэлу. Пусть корчат рожи и говорят все, что угодно, мы сможем себя защитить. И нашей победой будет мир. Моя искренняя благодарность тем, кто нас поддерживает", - сказал Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

Так сейчас выглядит аэропорт Каракаса. После предупреждения Федерального управления гражданской авиации США о предполагаемых рисках полетов в воздушном пространстве Венесуэлы многие международные авиакомпании отменили свои рейсы в эту страну. Кроме того, после объявления так называемого "Картеля солнц" террористической организацией на Венесуэлу могут обрушиться еще более жёсткие санкции, которые затронут и тех, кто сотрудничает с правительством Николаса Мадуро. Международные эксперты уже говорят о том, что истинной причиной действий Вашингтона является намерение вытеснить из региона Россию, Китай и Иран.