Сергей Собянин: Реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

В Москве в знаменитой усадьбе Кусково завершили реставрацию Швейцарского домика. Его возвели в 19 веке по проекту архитектора Николая Бенуа. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, постройка в стиле альпийского шале является объектом культурного наследия федерального значения.

В ходе восстановительных работ бережно расчистили и окрасили фасады, укрепили каменный первый этаж с росписью под кирпич. Привели в порядок кровлю, крыльцо, а также деревянную лестницу и балкон с фигурными колоннами.

Внутри отреставрировали исторические печи, облицованные белым кафелем с голубой каймой. По словам мэра, в ближайшее время работы пройдут и в других строениях Кусково: двух оранжереях, эрмитаже, доме управляющего, птичниках и кухне.