Директорская ложа столичных театров прошла в Москве

Подготовку столичных учреждений культуры к новогодним праздникам обсудили на заседании директорской ложи театров Москвы. В мероприятии приняли участие более 120 руководителей творческих коллективов, представители власти, патриотических организаций, сотрудники профильных вузов.

Как отметили организаторы, в этом году московские театры подготовили насыщенную праздничную программу для школьников. Особое внимание будет уделено детям участников специальной военной операции. Также по традиции театральные коллективы присоединятся к масштабному фестивалю "Зима в Москве", который пройдет во всех городских округах на сотнях различных площадках.

"Приближается Новый год. И, конечно, все театры, все московские площадки, как уже было сказано, готовятся принять и туристов, и москвичей, и всех, кто приезжает в Москву, кто любит Москву. Дворцы культуры, дворцы спорта, музеи, парки, скверы, все это будет праздничным", - отметил Евгений Герасимов.