Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 7-летней Ксюши Невраевой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 7-летней Ксюше Невраевой из Челябинской области. У девочки редкий смертельный диагноз - гемолитическая анемия. Костный мозг ребёнка не вырабатывает в достаточном количестве основные клетки крови. Из-за этого Ксюша буквально живёт за счёт постоянных переливаний, которые тоже смертельно опасны в огромных количествах. Чтобы спасти и вылечить девочку, необходима срочная трансплантация костного мозга. Но для успешной пересадки требуются очень дорогие сопроводительные препараты. Без них шансов на жизнь у ребёнка не будет. Стоят лекарства более шести миллионов рублей. Для семьи это неподъёмная сумма.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ксюши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Из-за химиотерапии семилетней Ксюше пришлось расстаться с длинными волосами. И как бы ни готовили её заранее к неизбежному этапу, было очень горько.

"Когда меня подстригли, я заплакала. Чтобы меня поддержать, мама тоже подстриглась", - рассказывает Ксения.

Девочка борется с болезнью, которая проявилась почти сразу после рождения. "Через несколько часов у нее все показатели рухнули, и неонатолог забрал ее к себе в реанимацию и не отходил от нее сутки. Они не могли понять, в чем дело, у нее был очень высокий билирубин, ей потребовалась замена и переливание крови", - говорит Елена Невраева, мама Ксении.

Точный диагноз удалось поставить только через год. Гемолитическая анемия - одно из редких и очень тяжелых заболеваний, при котором разрушаются и гибнут эритроциты.

"Мы не понимали, откуда это возможно. Как вообще такое могло случиться. Но со временем как-то мы научились с этим жить", - сказала Елена Невраева.

Постоянные переливания крови - единственный способ поддерживать жизнь девочки. За свои 7 лет она перенесла их около сотни - каждые три-четыре недели.

"В четыре года Ксюше установили порт-систему для быстрого доступа к центральной вене, потому что устанавливать периферийный катетер стало уже просто невозможно. У нее уже все вены были измученные", - говорит Елена Невраева.

Но постоянные трансфузии — это не лечение, а борьба за жизнь каждый день. Организм девочки уже настолько перегружен железом, что каждое переливание усугубляет состояние ребёнка.

"Страдают все внутренние органы, особенно печень, селезенка. Они увеличиваются в размерах и показатели соответственно растут", - рассказала мама Ксении.

Сейчас у Ксюши появился шанс на полноценную жизнь без больниц и кошмарного слова "переливание". Поможет только срочная трансплантация костного мозга. Но пересадка невозможна без специальной сопроводительной терапии - чтобы донорские клетки успешно прижились и миновала угроза тяжёлых осложнений. Стоимость спасения Ксюшиной жизни – более 6 миллионов рублей. Семью из Челябинской области такая огромная сумма приводит в отчаяние.

"Она очень хочет выздороветь... Потому что она очень устала от постоянных переливаний, капельниц. Я очень надеюсь на то, что в нашей стране много неравнодушных людей, которые помогут нам собрать для Ксюши необходимую сумму на лечение", - говорит Елена Невраева.

Ксюша верит, что все будет хорошо. И даже в таких обстоятельствах находит поводы не падать духом. В палате - образ ее небесной покровительницы. Когда девочка после рождения попала в реанимацию, ее назвали в честь Ксении Петербуржской. И вот теперь ребёнок в Санкт-Петербурге - в самый критический момент жизни. И очень нуждается в нашей помощи.

Ещё раз напомним - времени у Ксюши очень мало, болезнь отнимает последние силы и очень быстро прогрессирует. Провести трансплантацию и начать терапию девочке необходимо как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ксении Невраевой, программа 2444