Российские военные уничтожили семь пунктов управления дронами ВСУ

Семь пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожили военнослужащие Южной группировки войск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские позиции были обнаружены во время воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Константиновка. Операторы БПЛА Южной группировки войск передали координаты выявленных целей, по ним нанесли удары артиллерия и FPV-дроны. Кроме того, в районе Константиновки уничтожены два украинских броневика и гексакоптер R-18, передает ТАСС.

Также в Минобороны сообщили, что в группировке "Север" операторы БПЛА 30-го полка сбросили на украинские позиции несколько сотен листовок с призывом сдаться в плен. Листовки сбрасываются над позициями подразделений ВСУ. Они сворачиваются в небольшие рулоны, сбрасываются с квадрокоптеров с высоты и разлетаются на большой площади.