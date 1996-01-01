Дело об убийстве родных Прохора Шаляпина взяли под особый контроль

Недавно Прохор Шаляпин дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о своем тяжелом детстве. Так, он в красках сообщил, как тяжело приходилось ему и матери из-за проблем с отцом-алкоголиком, который тиранил семью, а также вспомнил, как обнаружил убитыми собственных тетю и бабушку. Ему тогда было 12 лет. Кстати, к их смерти отец не имел отношения.

Родственницы Шаляпина погибли в Волгограде в 1996 году, дело до сих пор не раскрыто. И вот сейчас стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Дело оставалось нераскрытым 24 года, пока следствие не предъявило обвинение Алексею Лиманскому. Доказательством его вины стали три отпечатка пальцев в квартире убитых, а мотивом — кража крупной суммы денег, которая была у женщин дома после продажи недвижимости, уверены следователи.

Суд признал Лиманского виновным в убийстве одной из женщин. Однако в деле был ряд несостыковок, Лиманский отказался от своих показаний и заявил, что впервые узнал об убитых из материалов дела и в жизни с ними никогда не встречался. Наказания он так и не понес – истек срок давности.

Теперь ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР, передает Baza.