Столичные предприниматели обеспечивают военнослужащих сезонными вещами

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, как столичные предприниматели обеспечивают бойцов спецоперации теплой одеждой. Им отправляют удобную обувь и стельки, а также одеяла и подушки.

"Так, владельцы строительного маркета в Южном Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы передали на фронт десятки комплектов постельного белья и одеял, а сотрудники двух продуктовых магазинов Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, 200 пар носков и сапоги. Представители торгового цента в Северном Медведково, в свою очередь, закупили для участников спецоперации 60 матрасов", – говорится в сообщении.

Кроме того, магазин пряжи, который расположен в районе Соколиная Гора, несколько раз за месяц направляет в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка трикотажные изделия ручной работы.

Ранее сообщалось, что в Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО. В клиническом центре "Вороновское" установлено уникальное оборудование для комплексной реабилитации пациентов.