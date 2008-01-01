Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт на территории православного храма в Калининградской области. Акцию готовил подросток по заданию украинских кураторов.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержан завербованный боевиками 17-летний подросток. По данным следствия, несовершеннолетний в Telegram вступил в переписку с вербовщиком запрещенной в России террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины. Он получил задание - устроить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима.

Уточняется, что подросток 2008 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области 22 ноября вблизи храма. У преступника обнаружены и изъяты средства террора, а также телефон, который задержанный использовал для переписки с украинским куратором, передает ТВЦ.