Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Таганроге (Ростовская область) в районе поврежденных объектов после атаки украинских беспилотников.

В городе работают оперативный штаб и комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки, сообщила в своем telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. На адресах работают саперы.

В результате атаки дронов погибли три мирных жителя. Шесть человек пострадали, им оказывается помощь. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. Силы ПВО сбили над регионом 16 дронов.