Сергей Собянин: В Раменках открылся новый образовательный комплекс

О новом образовательном комплексе, который построили в Раменках на западе Москвы, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Четырёхэтажное здание на улице Светланова рассчитано на 425 воспитанников и включает школу и детский сад. В учреждении разместились универсальные и специализированные кабинеты, IT полигон, лабораторно-исследовательский комплекс, а также медиатека и зал для проведения мероприятий.

Есть помещения для занятий спортом и зоны отдыха. Для дошкольников сделали уютные группы и игровые площадки. По словам мэра, в Раменках продолжают создавать социальную инфраструктуру и возводят ещё два образовательных комплекса.