Рубио отказался встречаться с Каллас

Марко Рубио отказался от двусторонних встреч с Каей Каллас. Причиной такой позиции госсекретаря США в отношении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности издание Politico называет сложные отношения евродипломата с администрацией президента США Дональда Трампа.

Издание ссылается на официальных лиц, которые напоминают, что глава госдепа США — самый проевропейски настроенный член команды Трампа, изменивший тактику его переговоров по Украине. Но даже он отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас.

Ранее издание сообщало, что Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе. Ее работа в должности главы европейской дипслужбы не произвела впечатления на ее коллег по Еврокомиссии и других представителей брюссельских политических кругов. В частности, у Каллас сложились напряженные отношения с председателем Европейского совета Антониу Коштой.