Дочь впервые откровенно заговорила о главном страхе из-за Любови Успенской

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет выйти из тени "королевы шансона". В беседе с журналистами она призналась, что величие ее знаменитой мамы-артистки с самого детства вселяло в нее страх реализоваться самостоятельно. Плаксина объяснила, что постоянно сравнила себя с самыми именитыми певицами и понимала, что не дотягивает до их уровня.

"Раньше, в силу такой звездной и великой мамы, мне всегда казалось, что я лучше не спою. Я всегда слушала великих певиц разных эпох и культур, и мне казалось — я так никогда не спою! Я всегда себя сравнивала с другими, но так нельзя делать… Я боялась быть хуже, поэтому не пела", - объяснила Плаксина.

Однако Татьяна наконец нашла в себе силы развиваться, не оглядываясь на других. Плаксина обладает многими талантами, которые больше не намерена прятать.

"Я безумно люблю свою маму, но настала пора показать себя не в виде дочки Любы Успенской, а просто человека, который творит", - заключила единственная дочь "королевы шансона".

Помимо музыкальной карьеры и занятия искусством, Татьяна Плаксина хотела бы попробовать себя в роли актрисы и режиссера, а также снять собственный фильм, передает "Звездач".

Интересно, что в Сети многие пользователи уверены, что, несмотря на поразительное внешнее сходство, у Татьяны совсем другой, не похожий на тот, что у Любови, тембр голоса, очень красивый и проникновенный.