Григорий Лепс хочет сыграть свадьбу с невестой-внучкой на Красной площади

Григорий Лепс в прошлом году появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы. Певец объявил, что это его невеста, Аврора Киба.

Однако сколько ни ждали журналисты, грандиозного события так и не случилось. По этому поводу в Сети с новой силой стали муссироваться слухи, что роман Григория и Авроры - пиар. Многих интернет-пользователей настораживает то обстоятельство, что Лепс большую часть своего времени проводит на гастролях, а Киба занимается своими делами.

Однако в новом интервью прославленный исполнитель уверил журналистов, что свадьба все же состоится. Народный артист изъявил желание устроить торжество на Красной площади и установить барную стойку прямо возле Мавзолея. Правда, мероприятие пройдет только для самых близких, а журналистов Григорий Лепс пообещал "отстреливать по периметру", сообщает "Алена, Блин!".

Ранее Автора Киба прокомментировала слухи о том, что якобы ее семья обанкротилась, и певец пришел на помощь, оплатив обучение девушки в Англии. По словам юной красотки, ее мама гораздо богаче артиста, семейный бизнес успешен, никакой нужды выходить замуж ради денег у нее нет и не было. Более того, студентка не принимает от возлюбленного подарки наличными, хотя и не против милых безделушек, вроде эксклюзивной сумочки за 800 тысяч рублей.