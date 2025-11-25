В Кремле рассказали о переданном России наброске плана США по Украине

России был передан только "набросок" американского мирного плана, сокращенную после переговоров в Женеве версию документа официально не передавали.

Россия понимает, что сейчас в него вносятся коррективы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может стать очень хорошей основой, подчеркнули в Кремле. Москва открыта к переговорам, добавил Песков.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Позднеев ходе американо-украинских переговоров в Женеве план был сокращен.