Цекало выплатил миллионы по алиментам сестре Веры Брежневой

Александр Цекало выплатил 21 миллион долгов по алиментам бывшей жене Виктории Галушке. Еще 29 миллионов сестра Веры Брежневой требует через суд.

Еще в в августе Виктория запросила 48,9 млн рублей за годы игнорирования Александром алиментов. С частью Цекало расправился за четыре месяца, но остался должен еще 28,9 миллионов рублей. По договоренности Цекало должен был перечислять бывшей жене около 1,7 миллиона рублей в месяц на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила, передает Mash.

Напомним, что Виктория Галушка была третьей супругой Александра Цекало. Сейчас известный продюсер счастлив в браке с четвертой женой, художницей и актрисой Дариной Эрвин. Влюбленные живут в США, однако периодически приезжают в Россию.

Также в разное время супругами Александра Цекало были солистка ансамбля "Шляпа" Алена Шиферман и его коллега по кабаре-дуэту "Академия" Лолита Милявская.