Владимир Зеленский отказался лететь на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Украинский лидер сослался на необходимость более детальной проработки предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.

Как уточнил в Telegram внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, Зеленский также заявил о необходимости консультаций по плану Трампа с европейскими лидерами. По данным депутата, вероятно, глава киевского режима прилетит в Вашингтон на следующей неделе. Предполагают, что украинский лидер таким образом также пытается избежать очередной ссоры с Трампом.

Как ранее сообщалось, вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах, их обсудят в рамках дальнейших переговоров. Отмечается, что членство Украины в НАТО полностью не исключается.