Активность президента США Дональда Трампа может сорвать планы Великобритании заработать "на крови украинцев".

Лондон опасается такого сценария, поэтому заготовил "страховочный вариант": с помощью дискредитации британцы хотят сбить настрой американского президента мирно урегулировать конфликт на Украине, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Согласно полученной информации, Лондон также подготовил план реанимации" фейковых досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.

Ранее в Кремле заявили, что получили "набросок" американского мирного плана по Украине, но сокращенную после переговоров в Женеве версию документа Москве официально не передавали.