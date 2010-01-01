Певица Зара впервые рассказала об особенности развития сына: всему виной отслойка плаценты

В 2010 году певица Зара впервые стала матерью. Она родила сына Даниила. А спустя пару лет, в апреле 2012 года, у популярной артистки появился на свет второй сын Максим.

Лишь сейчас в откровенном интервью Наталье Подольской певица Зара рассказала, что могла потерять первенца. У нее на позднем сроке беременности начались осложнения.

"Была абсолютно доношенная беременность. Утром я почувствовала, что мне не очень хорошо, как-то тянет живот… Я позвонила, сказали: "Ну приезжайте". И мы приехали, сделали УЗИ, и уже через секунду с меня срывали одежду. Отслоилась плацента, и ребенок стал задыхаться. Да, мы могли Даньку потерять. Все произошло экстренно и болезненно. Но помню, как врач сказала: "Вы нас напугали, но ребенок родился здоровым, все отлично". Ни кровотечения не было, ни воды не отошли, просто тянуло живот…" - рассказала Зара.

Певица отметила, что это осложнение сказалось на развитии мальчика. Он до трех лет не разговаривал. Но правильно подобранный логопед смог решить проблему.