В Москве прошел Медиафорум этнических и региональных СМИ

Сохранение исторической правды и укрепление межнационального единства обсудили в столице на 9-м Медиафоруме этнических и региональных СМИ. В дискуссиях приняли участие десятки журналистов, известные блогеры, творческие коллективы и эксперты в области развития интернета.

В этом году на форуме работали сразу три тематические площадки. Специалисты в деталях рассмотрели подвиги народов России в Великой Отечественной, обсудили популяризацию истории в новых форматах, а также поделились мнениями о медиа- инструментах креативных индустрий в укреплении межнационального единства.