Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

В преддверии Дня матери в Москве открылись ещё два Центра женского здоровья. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс", работать они будут по новому московскому стандарту медпомощи, а это полный цикл услуг.

Это новый стандарт женской консультации. Фактически это целый комплекс, где женщину ведут от первого визита до родов. Врач становится своего рода наставником. И, что важно, центр оснастили самым современным оборудованием для диагностики, постановки диагноза и выбора оптимального метода лечения и профилактики. А главное — сюда не придётся ходить месяцами за справками от разных врачей. Все специалисты тут.

И так же удобно теперь ещё в нескольких таких центрах по всей Москве. До конца 2025 года откроют ещё один. А в ближайшие несколько лет планируют запустить целых девять.

"Такие клиники — ключевой элемент нового московского стандарта медпомощи, в основе которого лежит всесторонняя забота о женском здоровье. Стандарт включает полный цикл услуг: от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности, родов и после них в структуре единого медицинского комплекса…Мощность нового Центра — 750 посещений в смену. Здесь будут оказывать помощь 68 врачей. Среди них — специалисты, которых не было в женских консультациях старого формата: врачи-эндокринологи и терапевты. К дежурным врачам можно обратиться семь дней в неделю, без предварительной записи. Также будет работать психолог", - рассказал Собянин.

Эти центры работают даже по выходным. Что особенно важно для тех, кто трудится пять дней в неделю. И без предварительной записи здесь готовы принять в неотложной ситуации.

"Это боли, это кровотечения могут быть, это любые состояния, которые требуют необходимой помощи", - отметила Карина Бицуева, врач акушер-гинеколог.

В центре есть специальный кабинет, где проверяют здоровье шейки матки. Его ключевая задача — обнаружить проблему, вплоть до онкологии, на самой ранней стадии, когда её легко лечить. И коварство в том, что болезнь может протекать совсем без симптомов. Поэтому врачи настаивают: плановый осмотр у гинеколога раз в год обязателен.

"У нас есть дополнительный монитор для пациента. То есть, в принципе, можно сравнивать результаты исследования до лечения и после лечения. Это тоже важно", - говорит Софико Джорджикия, врач акушер-гинеколог.

А для тех, кто планирует материнство, есть уникальная программа "Стану мамой", женщины могут бесплатно сдать анализ на гормон, который показывает запас яйцеклеток в организме. И подход здесь — комплексный.

Новые центры женского здоровья меняют подход к женскому здоровью, делая качественную медицину реальностью в шаговой доступности.