Юрист: Машина не должна использоваться исключительно как рекламный щит

Яркая вывеска. Мимо такой точно не пройдешь. И сразу понятно, что цены на хризантемы и розы по современным меркам весьма демократичные. Все для настоящих романтиков. Но жители дома на Чароитовой улице ни романтику, ни её экономичность не оценили. Все силы они направили на борьбу с тем, кто поставил грузовик с рекламным щитом на прицепе во дворе их жилого комплекса. Машина оккупировала парковочные места несколько недель назад и за это время ни разу не сдвинулась с места.

Здесь и так не хватает парковок, ведь машина есть почти у каждой семьи, проживающей в доме. Вечером, когда люди возвращаются с работы, во дворе начинается борьба за драгоценные места для автомобилей.

Проблема ещё и в том, что рекламный щит на колесах выглядит небезопасно. Конструкция хлипкая, держится, что называется, на честном слове. Сильный ветер с легкостью может обрушить ее на соседние автомобили или хуже того - на людей, проходящих мимо.

Местные жители попросили убрать грузовой автомобиль со стоянки во дворе дома, но сначала получили грубый отказ и угрозы, а после владелец магазина все-таки пообещал исправить ситуацию. И обещание чисто формально сдержал. Машина переместилась к соседнему жилому комплексу. То есть теперь страдают другие автовладельцы. Юристы объясняют: "Газель" фактически утратила свою главную транспортную функцию. Используют ее явно не по назначению.

"Машина не должна использоваться исключительно как рекламный щит. Она должна передвигаться, но в случае если машина стоит более двух недель на месте, это автоматически классифицируется как использование данной машины в качестве рекламного щита, в качестве стационарной рекламы. За такое нарушение предусмотрен серьезный штраф. Для граждан до 50000 рублей, для юридических лиц до миллиона", - пояснил юрист Матфей Свиридов.

Если человек отказывается убрать автомобиль, то ситуация решается через ГАИ. Достаточно предоставить фото, номер машины и описать проблему. Но в данном случае все сложнее. Предстоит понять, кому на самом деле нужно выписать административный штраф. Ведь грузовой автомобиль, хоть им и распоряжается владелец магазина цветов, принадлежит другому юридическому лицу. Управа района уже оформила предписание, по которому автомобиль должны забрать на штрафстоянку.