На крупном хлебокомбинате "Черёмушки" произошел пожар

Один человек пострадал в результате пожара на крупном московском хлебокомбинате "Черёмушки". Накануне поздно вечером там загорелось оборудование на третьем этаже. По вентиляционной шахте огонь быстро добрался до крыши пятиэтажного здания.

Персонал успел эвакуироваться. Одной сотруднице понадобилась помощь медиков - она надышалась дымом. Потушить возгорание удалось в течение часа.

А это кадры из района Коптево на севере Москвы. На парковке в Старокоптевском переулке сгорели сразу три легковых автомобиля. Пострадавших нет. А что касается машин - восстановить их уже не представляется возможным. Причины возгорания выясняют.