Капремонт первых хрущевок 50-х годов завершился в Москве

Капитальный ремонт первых хрущевок завершился в Москве. Специалисты отреставрировали фасады, заменили окна и обновили кровлю на крыше. Теперь здания вновь радуют глаз жителей и даже привлекают внимание туристов. Как теперь выглядят дома, которые некогда стали символом новой эпохи? И что таится во дворах на улице Гримау?

Этот дом на улице Гримау - весьма необычная хрущёвка. Потолки в квартирах - под три метра, большие кухни. Да и само здание не лишено эффектных архитектурных деталей. Красиво оформлен карниз, есть лепные украшения.

Это одна из первых столичных хрущёвок. Районы Академический, Новые Черёмушки начали массово застраивать во второй половине пятидесятых годов XX века. И несмотря на то, что уже был принят закон об архитектурных излишествах, собственно типовыми эти пятиэтажки еще не стали.

"Во второй половине пятидесятых годов - это был район мечты, многие из коммуналок в центре столицы мечтали сюда переехать, чтобы получить свою большую просторную квартиру в красивом районе", - рассказал Даниил Давыдов, экскурсовод, историк Москвы.

Но за прошедшие десятилетия проблем в домах накопилось множество. И в этом году в пятиэтажке на Гримау провели капитальный ремонт.

"Были произведены работы по выравниванию стен фасада с обработкой антигрибковыми составами мест замокания с последующей окраской, были произведены работы также по герметизации межпанельных швов с их ремонтом, заменена водосточная система, ремонт балконов был выполнен", - сообщил Руслан Иванов, инженер строительного контроля.

Окна на лестничных пролётах в этом доме были тоже необычные. Довольно глухие стеклоблоки, и жители жаловались - невозможно открыть и проветрить. Разобрали, поставили новые.

Еще одна необычная хрущёвка - на улице Дмитрия Ульянова - в ней всего два подъезда. Здесь тоже в этом году во время капремонта привели в порядок фасад, входные группы, балконы. Установили и новую водосточную систему, и отремонтировали проблемную крышу.

"Изначально здесь были проблемы по кровле, были протечки, заливало квартиры. Произведена замена кровельного покрытия, ограждения, также замена несущей конструкции, это стропила, обрешётка и кровельное покрытие", - пояснил- Сергей Щеваев, представитель подрядной организации.

А пространство вокруг жители готовы украшать и сами. Вот к этому дому на улице Гримау сейчас даже водят экскурсии. Растения, композиции из камней и даже - большие формы. Скульптуры.

"И уже есть - я видел - легенды какие-то смешные, в разных телеграм-каналах. Что здесь когда-то было кладбище. И остались все эти замечательные скульптуры, но всё это, конечно, не так. На самом деле, я здесь живу достаточно давно, уже больше тридцати лет, и раньше здесь даже трава не росла", - рассказал Олег Капустянов, местный житель.

Пока за дело не взялась Мария. По образованию - не скульптор, не художник. Но она здесь - старшая дома. С растениями помогали друзья. А камни - рассказывает - искали сами по всему Подмосковью:

"Скульптуры - часть ландшафтного, любого ландшафтного дизайна, поэтому головы здесь абсолютно уместны. Прохожие относятся с большим интересом, прокладывают маршрут уже по этому двору, приводят друзей показать".

Удивительно, но скульптуры Мария приобрела на одном из маркетплейсов. А вот загадку - чьи это работы, кто их автор - пока так и не разгадали.