Стали известны убранные из мирного плана Трампа пункты

Американские СМИ раскрыли пункты, которые исчезли из первоначального мирного плана президента США Дональда Трампа по итогам переговоров в Женеве. По данным телеканала ABC News, убраны, в частности, пункты об амнистии за преступления во время конфликта и о сокращении Вооруженных сил Украины.

Телеканал напоминает, что мирный план, состоявший из 28 пунктов и представленный США Украине в Женеве, был пересмотрен. Теперь он включает 19 пунктов.

Как сообщалось ранее, мирный план президента США Дональда Трампа по Украине по итогам переговоров в Женеве сократился на треть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обновленный план по украинскому конфликту в Кремль не поступал.