Силуанов: Искусственный интеллект выходит на передовую

Возможное снижение ключевой ставки, курс рубля и другие важнейшие темы. Тенденции, проблемы и вызовы, стоящие перед российской и мировой экономикой, обсуждают сегодня в Москве.

В столице открылся десятый Международный форум Финансового университета. Среди участников - политики, ученые, эксперты и предприниматели. В рамках дискуссии затронули тему трансграничных расчетов в рамках БРИКС. Они идут в национальных валютах. Использовать доллар ненадёжно. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в перспективе углеводороды должны играть меньшую роль в экономике России, а также рассказал о других тенденциях.