Силуанов: Искусственный интеллект выходит на передовую

Возможное снижение ключевой ставки, курс рубля и другие важнейшие темы. Тенденции, проблемы и вызовы, стоящие перед российской и мировой экономикой, обсуждают сегодня в Москве.
В столице открылся десятый Международный форум Финансового университета. Среди участников - политики, ученые, эксперты и предприниматели. В рамках дискуссии затронули тему трансграничных расчетов в рамках БРИКС. Они идут в национальных валютах. Использовать доллар ненадёжно. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в перспективе углеводороды должны играть меньшую роль в экономике России, а также рассказал о других тенденциях.
"Искусственный интеллект выходит на передовую. Понятно, что в экономике сейчас тоже борьба за то, кто достигнет наибольшего, значит, участия искусственного интеллекта и развития этого интеллекта для всех сфер жизни, начиная от экономики, медицины, военной составляющей - везде искусственный интеллект будет соответственно внедрён, инкорпорирован. И тот, кто здесь достигнет передовых позиций, тот будет более успешен", - отметил Антон Силуанов.