Николай Дроздов победил рак

В последнее время про легендарного ведущего, ученого Николая Дроздова ходят тревожные слухи. Якобы состояние знаменитого биолога оставляет желать лучшего. Например, сообщалось, что в июле Дроздова положили в больницу - у ведущего диагностировали острую форму гонартроза: одно колено почти не разгибалось. Ему якобы сделали операцию. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что у известного ученого рак.

Однако теперь стало известно, что состояние Николая Дроздова улучшилось. У него ремиссия, утверждает Mash. Сейчас легендарный телеведущий проходит реабилитацию. Два раза в неделю он вместе с супругой ездит укреплять мышцы на специальных тренажерах с тренером и тщательно следит за питанием.

Кроме того, Николай Дроздов не пьет лекарства, говорит, что ему и так хорошо, а принимает только витамин D и цинк. После перенесенной летом операции и большой потери крови у него сильно упал гемоглобин, пришлось лежать в двух больницах, колоть гормоны и постоянно контролировать показатели. Последние анализы хорошие — все вернулось в норму.